Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Brandalarm

Angebranntes Essen hat am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr die Feuerwehr und die Polizei in einer Wohnunterkunft in der Schmeier Straße auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte konnten bereits nach einer kurzen Überprüfung und Bestätigung des Fehlalarms wieder abrücken.

Scheer

Alkoholisiert am Steuer

Mit etwa 1,4 Promille haben Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer in der Jakobstaler Straße gestoppt. Der Fahrzeuglenker musste seinen Pkw vor Ort stehen lassen, die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Herdwangen-Schönach

Pkw beschädigt

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 1 Uhr und 12 Uhr einen VW beschädigt, der an einem Grillplatz in der Waldhofstraße abgestellt war. Die Täter richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro am Außenspiegel und an der Fahrzeugseite an. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr ein 56 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 194 bei Pfullendorf gestürzt. Der Zweiradfahrer geriet nach rechts von der Fahrbahn und stach mit dem Vorderrad in der angrenzenden Grünfläche ein. Durch den Aufprall wurde der 56-jährige einige Meter weiter geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Um das Zweirad kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Betrunkener irrt sich an Wohnungstüre

Stark alkoholisiert mit etwa 3,9 Promille hat sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein 36-Jähriger in der Kaiserstraße in einem Mehrparteienhaus an seiner Wohnungstüre geirrt. Der Mann beschädigte die Wohnungseingangstüre, legte seinen Geldbeutel auf dem Sofa in der fremden Wohnung ab und zog sich ein T-Shirt aus dem Schrank an. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der 36-Jährige wieder berappelt und den Weg in seine Wohnung gefunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Hausfriedensbruchs.

