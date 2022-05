Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Schlägerei in Shisha Bar

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor halb drei wurde der Polizei eine Schlägerei in einer Shisha Bar in der Ravensburger Innenstadt gemeldet. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, aus denen heraus sich zumindest 4 Personen schlugen und sich auch leicht verletzten. Weiterhin wurden Teile des Inventars der Shisha Bar beschädigt. Die Polizei Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und wird die beteiligten Personen nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige bringen.

Leutkirch

Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Das Polizeirevier Leutkirch sucht mögliche Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf Variant, der in der Zeit von Freitag 03:00 bis Samstag 15:30 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte Alcazar abgestellt war. An dem Pkw wurde von einer unbekannten Person die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise werden unter Telefon 07561 84880 erbeten.

