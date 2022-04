Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Unfallverursacher will flüchten

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitag gegen 14:15 Uhr in der Hafenstraße. Als der Unfallverursacher, ein 65-jähriger Mann, mit seinem Lkw Ford Transit verbotswidrig einen Pkw Daimler-Benz überholte, streifte er diesen an der Fahrzeugfront. Im Anschluss begutachtete der Lkw-Fahrer nur seinen Schaden am Lkw. Als er vom Daimler-Benz-Fahrer auf den Unfall angesprochen wurde reagierte er aggressiv und stieg unverrichteter Dinge wieder in sein Fahrzeug ein. Um den Verursacher am Wegfahren zu hindern, trat der Geschädigte an die Beifahrertür und öffnete diese. Daraufhin fuhr dieser mit seinem Lkw los und der Geschädigte kam zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer muss sich nun nicht nur wegen des Unfalls sondern auch wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung vor Gericht verantworten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

