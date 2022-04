Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen

Lkw beschädigt Straßenlaterne

Am Freitag gegen 14:30 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Rangieren eine Straßenlaterne auf dem Parkplatz des Argencenter in der Friedrich-Ebert-Straße. Als der Fahrer von Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde, reagierte er nicht und setzte seine Fahrt im Anschluss fort ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen Telefon 07522-9840 zu melden.

Leutkirch / Aichstetten

Radfahrer kommen zu Sturz

Am frühen Freitagabend gegen 18:50 Uhr kamen auf der K7920 zwischen Langensteig und Altmannshofen zwei Radfahrer aus einer Radsportgruppe zu Sturz. Grund für den Sturz war eine verschmutzte Fahrbahn im Kurvenbereich, als die Radgruppe nach rechts in Richtung Aichstetten abbiegen wollte. Hierbei rutsche zuerst einem 69-jährigem Radfahrer das Vorderrad weg und er kam zu Sturz. Hierbei zog er sich zum Glück nur leichte Hautabschürfungen zu. Ein nachfolgender 65-jähriger Radfahrer konnte jedoch nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Sturz. Dieser zog sich eine Rippenfraktur zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Beide Radfahrer trugen zum Unfallzeitpunkt geeignete Schutzkleidung. An den Rädern entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Über den Unfallverursacher, welcher die Fahrbahn verunreinigt hat, ist bislang nichts bekannt.

Weingarten

Gartenhäuschen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mindestens 6 Gartenhäuschen in der Schrebergärtensiedlung in der Talstraße auf. Um in die Häuschen zu gelangen traten die Täter mit brachialer Gewalt die Türen ein oder rissen diese aus den Angeln. Im Innern durchwühlten die Täter sämtliche Schublanden und Schränke. Über das entwendete Diebesgut und die Höhe des Schadens konnten das Polizeirevier Weingarten, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, noch keine Angaben machen.

