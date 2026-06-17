Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannte entsorgen illegal asbesthaltige Platten - Polizei sucht Zeugen!

Freudenstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter entsorgten im Stadtteil Wittlensweiler Asbestplatten und alte Pflastersteine. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Am Dienstag, 16.06.2026, wurde der Polizei bekannt, dass offenbar im Bereich Alte Poststraße (angrenzender Wirtschaftsweg) Gegenstände illegal abgelagert wurden. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um insgesamt sieben Asbest-Wellplatten. Weiter wurde von Zeugen beobachtet, dass man auch Pflastersteine in den zurückliegenden Wochen versteckt abgelagerte.

Auf Grund des unsachgemäßen Entsorgens von asbesthaltigen Materialien wurde nun ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 in Verbindung zu setzen.

Benjamin Koch, Pressestelle

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