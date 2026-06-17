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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Wohnungseinbruch im Arlinger - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag bis Mittwoch in ein Wohnanwesen im Arlinger eingedrungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die noch unbekannten Täter im Zeitraum von Montag, 15. Juni bis Mittwoch, 17. Juni gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Anwesen in der Arlingerstraße. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden nach Diebesgut durchwühlt. Der genaue Diebstahlschaden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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