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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Exhibitionist belästigt Jugendliche - Zeugen gesucht!

Freudenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag vor einer 16-Jährigen an seinem entblößten Glied manipuliert.

Nach bisherigem Kenntnisstand sah die Jugendliche den Mann gegen 17.15 Uhr hinter einem Gebüsch an der Kreuzung Lauterbadstraße/ Zeppelinstraße stehen. Kurz drauf kam ihr der Unbekannte auf Höhe eines Hotels in der Zeppelinstraße entgegen. Dabei hatte er seine Hose bis zur Entblößung seines Glieds heruntergezogen und manipulierte daran. Als Gäste das Hotel verließen, flüchtete er in die Straße Im Nickentäle.

Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß, hatte eine schmale Statur und kurze Haare. Er trug eine blaue Jogginghose sowie ein graues T-Shirt.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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