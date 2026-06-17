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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am späten Dienstagabend auf der Habermehlstraße in Pforzheim gekommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen beabsichtigte eine 20-jährige VW-Fahrerin gegen 22:45 Uhr, vom Fahrbahnrand der Habermehlstraße anzufahren. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 21-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In der Folge geriet der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen parkenden Audi. Dieser wurde wiederum auf einen weiteren, dahinter abgestellten Audi geschoben.

Trotz der Schwere des Unfalls erlitten die Fahrzeugführerinnen nach ersten Erkenntnissen lediglich leichte Verletzungen.

Ob auch eine überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An den beteiligten Fahrzeugen wird der Gesamtsachschaden auf etwa 70.000EUR geschätzt. Während der Bergungsmaßnahmen wurde die Habermehlstraße voll gesperrt.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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