Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Einbruch in Freibad - Polizei sucht Zeugen

Mönsheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Freibadgebäude eingebrochen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelten Unbekannte zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Montag, 8:00 Uhr, die Eingangstüre auf und gelangten so in den Kassenbereich sowie den Kiosk. Es wurden Bargeld und ein Tablet entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der Polizeiposten Heimsheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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