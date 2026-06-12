Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebe erfolgreich - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Donnerstag in Pforzheim gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Mann gegen 12:20 Uhr im Bereich der Hohenzollernstraße von zwei Unbekannten, einem Mann und einer Frau, aus einem schwarzen BMW heraus angesprochen. Diese erkundigten sich nach einem Weg, sodass der hilfsbereite Mann in der Folge näher an das Auto herantrat. Plötzlich und unvermittelt griff die Frau an die Kette des Mannes und entriss ihm diese. Anschließend flüchteten die Unbekannten in ihrem Fahrzeug in Richtung Anshelmstraße.

Der Mann wurde bei diesem Vorfall nicht verletzt. Der Wert der entwendeten Kette wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Rufnummer 07231 186 3211, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

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