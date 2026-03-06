PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr befreit zwei Personen

Kempen (ots)

Am Freitag, den 06. März 2026, wurden der Löschzug Kempen sowie die Tagesgruppe Kempen um 11:04 Uhr mit dem Alarmstichwort "Verkehrsunfall - eingeklemmte Person" alarmiert. Bei dem Verkehrsunfall waren insgesamt drei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Insassen beteiligt. Ein Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand, wobei sich zwei Personen im Fahrzeug eingeschlossen befanden. Durch die Feuerwehr wurden die Fahrzeugtüren entfernt, um einen Zugang zu den eingeschlossenen Personen zu schaffen. Anschließend konnten die beiden Personen, die Kopfüber in den Sicherheitsgurten hingen, aus ihrer Lage befreit und aus dem Fahrzeug gerettet werden. Parallel dazu stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und übernahmen die Verkehrssicherung an der Einsatzstelle. Nach der Rettung wurden alle betroffenen Personen dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch der Leitende Notarzt (LNA), der Organisatorische Leiter Rettungsdienst Kreis Viersen, drei Rettungswagen (RTW) sowie ein Krankentransportwagen (KTW) und die Polizei NRW Viersen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 17:24

    FW Kempen: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Wertstoffhof

    Kempen (ots) - Am Sonntag, den 15. Februar 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mit den Löschzügen Kempen und St.Hubert um 14:15 Uhr zu einer ausgelösten Gefahrenmeldeanlage auf das Gelände eines Wertstoffhofes im Stadtgebiet alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand fest. In enger Abstimmung mit der Feuerwehr wurde der betroffene Haufen durch Mitarbeitende des Betriebes ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 22:30

    FW Kempen: Brandgeruch Lebensmittelmarkt

    Kempen (ots) - Der Löschzug Kempen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kempen wurde unter dem Stichwort F2 - Wohnungsbrand zum Hessenring alarmiert. In einem Lebensmittelmarkt war Brandgeruch im Bereich des Eingangs wahrnehmbar, zudem wurde eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich umgehend erkundet. Zur Sicherheit wurde der angrenzende Lebensmittelmarkt ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:39

    FW Kempen: Feuerwehr Kempen stellt sechs neue Einsatzfahrzeuge in Dienst

    Kempen (ots) - Kempen - Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen hat am Samstag, den 10.01.2026 sechs neue Einsatzfahrzeuge offiziell in Dienst gestellt. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Hilfsorganisationen sowie zahlreiche Einsatzkräfte nahmen an der Veranstaltung teil. Vertreter der christlichen Kirchen begleiteten die Indienststellung mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren