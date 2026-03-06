Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr befreit zwei Personen

Kempen (ots)

Am Freitag, den 06. März 2026, wurden der Löschzug Kempen sowie die Tagesgruppe Kempen um 11:04 Uhr mit dem Alarmstichwort "Verkehrsunfall - eingeklemmte Person" alarmiert. Bei dem Verkehrsunfall waren insgesamt drei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Insassen beteiligt. Ein Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand, wobei sich zwei Personen im Fahrzeug eingeschlossen befanden. Durch die Feuerwehr wurden die Fahrzeugtüren entfernt, um einen Zugang zu den eingeschlossenen Personen zu schaffen. Anschließend konnten die beiden Personen, die Kopfüber in den Sicherheitsgurten hingen, aus ihrer Lage befreit und aus dem Fahrzeug gerettet werden. Parallel dazu stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und übernahmen die Verkehrssicherung an der Einsatzstelle. Nach der Rettung wurden alle betroffenen Personen dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch der Leitende Notarzt (LNA), der Organisatorische Leiter Rettungsdienst Kreis Viersen, drei Rettungswagen (RTW) sowie ein Krankentransportwagen (KTW) und die Polizei NRW Viersen.

