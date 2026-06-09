Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Schwerpunktkontrolle Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität - zahlreiche Verstöße festgestellt

Horb (ots)

Am Montag, 08.06.2025, führten Beamte des Polizeireviers Horb auf dem Parkplatz an der Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Horb eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durch. An der Kontrollaktion beteiligt waren zudem das Polizeipräsidium Einsatz, das Hauptzollamt Karlsruhe, die Bußgeldstelle Horb, sowie der THW Ortsverband.

Rund 55 Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim und Konstanz kontrollierten hierbei im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 0 Uhr zahlreiche Fahrzeuge und stellten dabei eine Vielzahl an Verstößen fest.

Aufgrund konkreter Verdachtsmomente hinsichtlich einer Beeinflussung durch berauschende Mittel ordneten die Beamten zehn Blutentnahmen an. Diese konnten direkt vor Ort durch eine ebenso im Einsatz befindliche Polizeivertragsärztin erfolgen.

Nachfolgende Verstöße konnten festgestellt werden:

Die Beamten leiteten insgesamt 9 Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Rauschmitteln und Alkohol ein.

Über die Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Fahrtauglichkeit hinaus stellten die Einsatzkräfte weitere Verstöße wie beispielsweise dreimal Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, zweimal das Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, 23-Mal nicht angelegter Sicherheitsgurt, zweimal nicht vorschriftsmäßige Kindersicherung, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch. Zudem wurden Mängel wie fehlende Ladungssicherung, abgefahrene Reifen sowie das Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt.

Im gewerblichen Güterverkehr registrierten die Beamten zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften, das Arbeitsgesetz und das Güterkraftverkehrsgesetz.

Besonders hervorzuheben ist ein steuerrechtlicher Verstoß: Die Einsatzkräfte stellten insgesamt 21.000 Zigaretten sicher. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Ergebnisse zeigen, dass derartige Kontrollen regelmäßig auch über den eigentlichen Schwerpunkt hinaus erhebliche Verstöße aufdecken.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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