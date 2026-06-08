Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Altensteig-Spielberg - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 404

Altensteig (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ist es am Montagmorgen auf der Landesstraße 404 gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der 54-jährige Auto-Fahrer gegen 11:05 Uhr die Landesstraße 404 in Fahrtrichtung Pfalzgrafenweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve, Höhe Spielberg, geriet der Audi-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw der Marke Daimler-Benz.

Der 54-Jährige wurde von Rettungskräften reanimiert, erlag jedoch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Diese wurden von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Nach ersten Einschätzungen wird der entstandene Gesamtsachschaden auf 55.000EUR geschätzt.

Zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens wurde ein Sachverständiger eingesetzt.

Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis 16:55 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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