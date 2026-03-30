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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Ladengeschäft: Polizei sucht Zeugen

Bad Liebenzell (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist am Wochenende in ein Goldankaufgeschäft in der Innenstadt eingebrochen und hat Schmuck entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen der oder die Täter zwischen Freitagmittag, 14:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 7:30 Uhr, ein Küchenfenster auf der Rückseite des in der Sonnenstraße gelegenen Gebäudes auf. Im Inneren wurden mehrere Geldkassetten, Schubladen und Schachteln durchwühlt. Die Täterschaft nahm Schmuck und weitere Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe mit. Auf der Flucht verlor sie mehrere Schmuckstücke vor den Schaufenstern auf der Dr.-Mertz-Promenade.

Der Polizeiposten Bad Liebenzell hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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