POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer offenbar betrunken Unfall verursacht

Pforzheim (ots)

Beim Rangieren hat am Dienstagabend ein Mercedes-Fahrer in Pforzheim einen Unfall verursacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte der Mercedes gegen 19:45 Uhr beim Rangieren in eine Parklücke den in der Durlacher Straße hinter ihm befindlichen VW. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atmung des 39-Jährigen durch die Beamten wahrgenommen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

