POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Verkehrsunfall: Autofahrer schleudert gegen Schutzplanken

Remchingen (ots) - Durch eine Verpuffung in einer Zentrifuge verletzt worden ist am Dienstagvormittag eine Person im Ortsteil Wilferdingen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 10 Uhr in einer Firma in der Pforzheimer Straße offenbar aufgrund eines technischen Defektes einer Zentrifuge zu einer Verpuffung. Hierbei geriet der Inhalt der Zentrifuge in ...

