POL-Pforzheim: (CW/FDS) Loßburg/Dietersweiler/Nagold - Mehrere Fahrzeuge heimgesucht und Diebesgut entwendet; Polizei sucht Zeugen

Loßburg/Dietersweiler/Nagold (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend wurden vier Fahrzeuge in der Loßburger Straße sowie der Alten Hauptstraße in Loßburg, ein Fahrzeug in Dietersweiler sowie eines in der Haiterbacher Straße in Nagold durch Diebe heimgesucht und Bargeld sowie diverse Gegenstände entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden die vermutlich unverschlossenen Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. Aus den Fahrzeugen wurden neben einer kleineren Menge an Bargeld mehrere Geldbeutel sowie Dokumente und weitere Gegenstände entwendet. In einem Fall wurde in der Folge mit einer entwendeten Bankkarte eine Abhebung im unteren vierstelligen Bereich getätigt.

Die Polizeireviere Nagold und Freudenstadt haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder weitere Geschädigte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452-9305 0 oder beim Polizeirevier Freudenstadt unter 07441-536 0 zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

