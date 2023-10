Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Alkoholisiert an Unfall beteiligt

Engelsbrand (ots)

Eine Böschung hinuntergestürzt ist am frühen Montagabend ein alkoholisierter Fahrzeuglenker im Ortsteil Grunbach.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Mazda am Montagabend gegen 17:30 Uhr die Landesstraße 338 von Pforzheim kommend in Richtung Grunbach. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine etwa drei Meter hohe Böschung hinab. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der 49-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Engelsbrand sowie ein Rettungswagen vor Ort.

