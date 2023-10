Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Vorläufige Täterfestnahme nach Einbruch auf Recyclinghof

Nagold (ots)

Beamte des Polizeireviers Nagold haben am Dienstagabend einen 50-jährigen Mann vorläufig festnehmen können nachdem dieser auf dem Recyclinghof in der Gutenbergstraße offenbar beabsichtigte Altmetall zu stehlen. Durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde gegen 22:00 Uhr bemerkt, wie sich eine Person unerlaubt Zutritt zu dem abgesperrten Gelände verschaffte und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Objekts konnte das dort zurückgelassene Diebesgut, in Form von Kupferresten, aufgefunden werden. Ein Tatverdächtiger wurde in Tatortnähe festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Nagold fortgeführt.

