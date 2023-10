POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Nach Unfall einfach weitergefahren; Führerschein weg

Seeewald (ots) - Eingebrochen worden ist in der Nacht von Freitag auf Samstag im Teilort Göttelfingen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte unbekannte Täterschaft in der Nacht vom 29.09.2023 auf den 30.09.2023 gewaltsam in mehrere Räumlichkeiten dreier Gebäude in der Altensteiger Straße. Insgesamt wurde in den gewerblichen Räumlichkeiten Bargeld in Höhe von ...

mehr