POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Mehrere Einbrüche in Königsbach

Königsbach (ots)

Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Montag gleich in vier Objekte in Königsbach und Kämpfelbach eingebrochen. In der Steiner Straße war ein Getränkehändler das Ziel des Einbrechers. Am Plötzer sowie in der Straße "Bleiche" drang der bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten der dortigen Vereinsheime ein. Auf Gemarkung Kämpfelbach, in der Königsbacher Straße verschaffte sich der Täter ebenfalls Zutritt in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Der Polizeiposten Königsbach-Stein hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuge sowie Hinweisgeber sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231/186 3211 zu melden.

