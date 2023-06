Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall - zwei Verletzte

Bad Wildbad (ots)

Die alkoholische Beeinflussung eines Radfahrers dürfte die Ursache für seinen missglückten Überholvorgang gewesen sein.

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem E-Bike den Radweg entlang der Landesstraße 351 von Bad Wildbad in Richtung Calmbach.

Von hinten näherte sich ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer und setzte zum Überholen der Radlerin vor ihm an. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung kollidierte er hierbei jedoch mit der Frau, welche stürzte und sich eine Fraktur an der Hand zuzog. Der Unfallverursacher kam ebenfalls zu Fall; er erlitt leichte Schürfwunden und Prellungen. Beide Unfallbeteiligten mussten im örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Aufgrund der durch die Polizeibeamten vor Ort festgestellten Alkoholisierung des Unfallverursachers wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verena Hummel,

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell