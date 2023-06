Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw kollidiert mit Traktor: mehrere Verletzte

(FDS)Baiersbronn (ots)

Am Mittwochnachmittag sind bei einer Kollision eines Pkw mit einem Traktor auf der Landesstraße 401 drei Personen verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 50 Jahre alte Traktorfahrer, gegen 15:40 Uhr, auf der L 401 / Ruhesteinstraße von Baiersbronn kommend in Richtung Ruhestein unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein Opel entgegenkam. Auf Höhe eines Campingplatzes kollidierten die Fahrzeuge nahezu frontal. Bei dem Unfall wurden der 80 Jahre alte Opel-Fahrer und seine 81 Jahre alte Mitfahrerin sowie der Traktorfahrer so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Unfallursächlich könnte nach derzeitigem Sachstand ein medizinischer Notfall gewesen sein. Die genaue Ursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Der Schaden am Deutz-Traktor dürfte sich ebenfalls im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

