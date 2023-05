Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mit schweren Verletzungen ist eine 25 Jahre alte Frau nach einem Unfall in Iptingen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wiernsheim (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am frühen Sonntagmorgen eine 25 Jahre alte Frau nach einem Unfall in Iptingen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Daimler Benz einen Feldweg in der Verlängerung der Straße "Im Täle" in Richtung Iptingen. Kurz vor 01:00 Uhr kam der Fahrer noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und prallte gegen einen betonierten Kanaleingang. Da der 37-Jährige an der Unfallstelle zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte, war für weitere Suchmaßnahmen ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnte der mutmaßliche Fahrer letztlich ausgemacht werden. Ob eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers gegeben war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der mutmaßliche Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell