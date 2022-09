Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Versuchter Einbruch in Grundschule

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (12.-13.9.) haben noch unbekannte Täter versucht, in die Räume einer Grundschule in der Müllerstraße zu gelangen. Ihre Hebelspuren an einer Zugangstür im rückwärtigen Bereich wurden am Dienstagmorgen entdeckt und eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Schadenshöhe wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

