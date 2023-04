Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag ein 39-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der Motorradfahrer gegen 16 Uhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen der Anshelmstraße in Richtung Kreisverkehr bei der Güterstraße unterwegs. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Autofahrer in dieselbe Richtung, musste jedoch im Bereich der Abfahrt von der Erbprinzenstraße verkehrsbedingt anhalten und ließ dabei den Bereich dieser Kreuzung frei, sodass Fahrzeuge aus der Erbprinzenstraße auf die Anshelmstraße einfahren konnten. Ein anderer Autofahrer nutzte diese Möglichkeit und wollte von der Abfahrt der Erbprinzenstraße aus nach links auf die Anshelmstraße einbiegen. Dabei nahm der 31-jährige Autofahrer offenbar dem Motorradfahrer, der eigentlich freie Bahn hatte, die Vorfahrt und es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 10.000 Euro.

