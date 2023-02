Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach - Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen: schwer verletzt

Bad Teinach (ots)

Wohl unter Alkoholeinfluss ist ein Pkw-Fahrer am frühen Samstagmorgen auf Gemarkung Bad Teinach von der Landesstraße 347 abgekommen und hierbei schwer verletzt worden.

Nach Stand der Ermittlungen war ein 19-Jähriger, gegen 3:20 Uhr, mit seinem Audi aus Richtung Bad Teinach kommend in Fahrtrichtung Oberkollwangen auf der Landesstraße unterwegs. Er kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich und stürzte eine Böschung hinab. Dem jungen Mann gelang es, sich selbständig aus seinem Fahrzeug zu befreien und den Hang zur Straße hochzusteigen. Im weiteren Verlauf wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In der Atemluft des Audifahrers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei in Verwahrung genommen. Der Sachschaden am Pkw wird mit 5.000 Euro beziffert.

Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

