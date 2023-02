POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Pkw-Lenker gestoppt

Schömberg (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Geschäft in der Ortsmitte von Schömberg verschafft. Nach Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 18:40 Uhr und Donnerstag, 8:30 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in das Objekt und entwendeten dort Sportartikel ...

mehr