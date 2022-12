POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen: eine Person schwer verletzt

Pforzheim (ots) - Calw- Zu einem Wohnungsbrand ist es am Samstagmittag in Calw gekommen Am Samstagmittag, gg. 13:45 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Unterer Welzberg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren offene Flammen erkennbar. Die Löscharbeiten zogen sich über eine Stunde. Verletzt wurde niemand, die Dachgeschoßwohnung ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden ...

mehr