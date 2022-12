Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Neubulach - Schwerer Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Pforzheim (ots)

Neubulach - Vier verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Neubulach und Seitzental zu einem folgenschweren Unfall. Der 34jährige Mercedes-Fahrer fuhr von Neubulach kommend in Richtung Seitzental und kam in einer Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel. Die 44jährige Opel-Fahrerin konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten, bevor dieses Feuer fing. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Der Mercedes wurde nach der Kollision nach links abgewiesen und fuhr eine Böschung hinunter. Der Fahrer wurde leicht verletzt, zwei weibliche Mitfahrer, hierunter eine 69jährige, wurden schwer verletzt. Die Straße musste zur Unfallaufnahme sowie für die folgende Fahrbahnreinigung für mehrere Stunden voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und sichergestellt. Ein Sachverständige wird hinzugezogen. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Außenstelle Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-550 zu melden.

Nadine Fromm, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell