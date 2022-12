Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Pforzheim zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen mit hohem Sachschaden.

Unbekannte schlugen jeweils die Seitenscheiben der in der Pforzheimer Südweststadt und im Brötzinger Tal geparkten Fahrzeuge ein, gelangten so in den Innenraum und suchten nach dort abgelegten Wertgegenständen. Insgesamt wurden im Verlauf des Freitags sieben derart beschädigte Pkw gemeldet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wird der Diebstahlschaden auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd sowie der Polizeiposten Büchenbronn, der die Sachbearbeitung übernommen hat, bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Die Polizei rät zur Vorbeugung solcher Taten, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Auch, wenn sie vermeintlich sicher im Handschuhfach oder von außen nicht sichtbar verstaut sind.

Verena Hummel, Führungs- und Lagezentrum

