Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verletzte nach Schlägerei; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Geschlagen und verletzt worden sind am Donnerstagabend zwei Männer auf dem Pforzheimer Mittelaltermarkt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trafen gegen 22:20 Uhr im Blumenhof nahe dem Mittelaltermarkt eine fünfköpfige Personengruppen auf zwei weitere männliche Personen. Zunächst wurden Beleidigungen ausgetauscht. Später sollen auch Bierflaschen geflogen sein. Ein Täter aus der fünfköpfigen Gruppe soll im weiteren Verlauf einen der anderen Männer mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser verletzt wurde und ärztlich versorgt werden musste. Im Anschluss an die Tat entfernten sich die fünf Personen in unterschiedliche Richtungen. Sie waren allesamt dunkel gekleidet und sollen teilweise maskiert gewesen sein. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Pforzheim-Nord hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

