POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Mit Sommerreifen bei Glätte gegen Baum

Dornstetten (ots)

Den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasste Bereifung ist offenbar die Ursache eines folgenschweren Verkehrsunfalls am Donnerstagabend bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Smart-Fahrer gegen 17:45 Uhr, aus Richtung Dornstetten kommend, die Landesstraße 398 in Richtung Hörschweiler. Nach einer Rechtskurve kam sein Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer sowie der Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Allgemeine Hinweise der Polizei zum Autofahren im Winter:

- Beachten Sie unbedingt die Regelungen der Winterreifenpflicht. - Machen Sie Ihr Fahrzeug winterfest und passen Sie Ihr - Fahrverhalten der Situation entsprechend an. - Kuppen, Kurven und Gefällstrecken verlangen im Winter eine höhere Aufmerksamkeit und eine der Glättegefahr angepasste Fahrweise. Besondere Vorsicht ist auf Brücken und in schattigen Waldstrecken geboten. - Verschieben Sie bei widrigen Wetterverhältnissen Fahrten, die nicht unbedingt notwendig sind, und nutzen Sie verstärkt das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs.

- § 2 (3a) Straßenverkehrsordnung regelt die situative Winterreifenpflicht

Simone Unger, Pressestelle

