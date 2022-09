POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Schüler durch reizende Substanz verletzt

Pforzheim (ots) - Zu einem Wohnungsbrand kam es in den frühen Morgenstunden vom Freitag, bei dem vermutlich ein technischer Defekt eines Sicherungskastens in einer unbewohnten Wohnung ursächlich war. Durch einen qualmenden Sicherungskasten wurden Anwohner im dritten Stockwerk eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße gegen ...

mehr