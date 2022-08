Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in eine Schreinerei und das Freibad

Remchingen (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Schreinerei und das Freibad in Wilferdingen eingedrungen - ein Tatzusammenhang wird geprüft.

Nach Stand der Ermittlungen haben Unbekannte am Sonntag, gegen 0:20 Uhr gewaltsam versucht, sich Zugang zum Kassenraum des Freibades zu verschaffen. Nach Alarmauslösung gingen drei dunkel gekleidete männliche Personen, jeweils maximal 30 Jahre alt, zu Fuß in Richtung des nahegelegenen Waldes flüchtig. Der verursachte Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

In derselben Nacht haben am Sonntag in der Zeit zwischen etwa 3:30 Uhr und 4:30 Uhr Unbekannte ein Fenster eines Betriebs im Gewerbegebiet Billäcker aufgebrochen und in den Räumlichkeiten Schränke geöffnet und durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld im dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Zeugen zu den Einbrüchen in den Buchwaldwiesen bzw. der Straße Im Hölderle oder Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

