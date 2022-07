POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Abstandsmessung - Vielzahl von Verstößen

Pforzheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen. Die Täter gelangten offenbar kurz vor Mitternacht nach Aufhebeln einer Tür in das Lokal in der Zähringerallee. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Wertgegenstände und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

mehr