Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Tödlicher Arbeitsunfall: Mann wird auf Firmengelände von Lastwagen überrollt

Pforzheim (ots)

Ein 95-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen auf einem Firmengelände in Pforzheim von einem Lastwagen überrollt worden und in der Folge seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte gegen 11 Uhr ein 55-jähriger Lastwagenfahrer auf dem Firmengelände im Altgefäll rangiert. Dabei erfasste er mit dem Fahrzeug offenbar in der Vorwärtsbewegung den 95-Jährigen und überrollte ihn. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Der 95-Jährige hatte sich auf dem Firmengelände befunden, um dort Gärtner- beziehungsweise Hausmeisterarbeiten durchzuführen.

Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell