POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Pforzheim (ots) - In Folge eines Mülleimerbrandes geriet ein Anwesen am frühen Sonntagmorgen in der Pforzheimer Südweststadt in Brand. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten gegen 04:45 Uhr zu dem betroffenen Anwesen in der Bleichstraße. Nach derzeitigem Stand wurde durch unbekannte Täterschaft mutmaßlich heißes Gut in den Mülltonnen am Gebäude entsorgt. Das hierbei entstandene Feuer griff bis zum ...

