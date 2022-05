POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Wohnhausbrand

Alpirsbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in Alpirsbach zu einem Brand in einem Asylbewerberheim gekommen. In diesem Zusammenhang wurde eine Person schwer verletzt und es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 41-jährigen Bewohner, der sich die Verletzungen nach einem Sprung aus dem zweiten Obergeschoss zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus ...

mehr