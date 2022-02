Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Fußgängerin

Gotha (ots)

Heute Vormittag, gegen 11.45 Uhr ereignete sich in der August-Creutzburg-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 69-Jährige fuhr mit ihrem Ford in Richtung Humboldstraße, als die 86 Jahre alte Geschädigte den Fußgängerüberweg überquerte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei sich die Seniorin leicht verletzte. Sie musste medizinisch versorgt werden und kam zunächst ins Krankenhaus. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell