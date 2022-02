Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Ilmenau OT Unterpörlitz (ots)

Am 21.01.2022 kam es um 12.35 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Eingangstür eines Supermarktes in der Ziolkowskistraße. Der Schaden an der Glasscheibe wurde auf ca. 1.000 Euro beziffert. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, grüne Arbeitshose, graue Jacke mit blauer Kapuze und blauer Rucksack. Nach vorliegenden Informationen befanden sich zur Tatzeit Kinder im Bereich des Tatortes, welche möglicherweise Hinweise zum Täter haben. Die PI Arnstadt-Ilmenau ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0017654/2022) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell