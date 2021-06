Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand in Wohnhaus, zwei Personen leicht verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße "An der Zechenbahn" sind am Sonntagabend (27.06.21) gegen 18.00 Uhr zwei Personen durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt worden. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge in einer Küche im Obergeschoss des Hauses aus. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das erste Obergeschoss sowie das Dachgeschoss sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Eine Bewohnerin hatte sich mit ihrem Kind frühzeitig ins Freie retten können. Zwei weitere Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

