THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: THW-Landesverband Sachsen, Thüringen übt erstmals Konzept Bereitstellungsraum

Landesjugendlager auf dem Flugplatz Altenburg-Nobitz

Altenburg (ots)

Mit dem Konzept des Bereitstellungsraumes hat das Technische Hilfswerk (THW) ein wichtiges Modul, um in Großschadenslagen bis zu 500 Einsatzkräfte behelfsmäßig unterzubringen. Im Rahmen des diesjährigen Landesjugendlagers wird der Bereitstellungsraum (BR) zum ersten Mal im Landesverband Sachsen, Thüringen nach neuem System BR aktiviert und geübt. Die beteiligten Ortsverbände kommen aus Sachsen und Thüringen.

Das Landesjugendlager der beiden THW-Landesjugenden Sachsen und Thüringen findet vom 16. bis 20. Juli 2022 auf dem Flugplatz Altenburg-Nobitz statt. Entsprechend ist der Zeitraum für die Übung des Bereitstellungsraums 13. bis 21. Juli 2022. Denn ein Jugendcamp braucht Infrastruktur, Sanitäreinrichtungen, Verpflegung, Kommunikationsmittel und vieles mehr - genauso wie die Einsatzkräfte dies im Einsatz in realen Großschadenslagen benötigen. Ziel der Vernetzung von Landesjugendlager und dem Konzept BR 500 ist es, Einrichtung und Betrieb eines Bereitstellungsraums 500 lageangepasst zu beüben und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte einsatzvorbereitend fortzubilden. Und die Jugendlichen erhalten eine kleine, vollausgestattete Zeltstadt, in der sie fünf Tage lang spielend helfen lernen.

Das System Bereitstellungsraum ist ein im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz verankertes System, um noch nicht vor Ort eingesetzte Einheiten und Rettungsmittel (Fahrzeuge, Ausstattung) einsatznah zu koordinieren und der Einsatzstelle bedarfsgerecht zuzuführen. Im Technischen Hilfswerk wird schon seit längeren mit diesem System gearbeitet, zuletzt beim Einsatz an der Ahr nach Sturmtief "Bernd". Am Nürburgring waren in einer Zeltstadt in Spitzenzeiten knapp 5.000 Einsatzkräfte untergebracht. Das Betriebsteam des BR ermöglichte mehr als 52.000 Übernachtungen, stellte mehr als 140.000 Mahlzeiten zur Verfügung und führte 800 Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und Gerät durch.

Bei Interesse vereinbaren Sie mit uns einen Termin, gerne zeigen wir Ihnen das System Bereitstellungsraum vor Ort!

Zum besseren Verständnis hier der Link zu einer Reportage zum Thema Übung Bereitstellungsraum: https://www.lv-snth.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-LV-SNTH/DE/Ausbildung/2022/Landesjugendlager%20sachsen%20und%20th%C3%BCringen/BR%20%C3%9Cbung/text01_mehr%20als%20nur%20camping.html;jsessionid=ACF326C256D502A39EB280340D8CDD3F.2_cid388

Original-Content von: THW Landesverband Sachsen, Thüringen, übermittelt durch news aktuell