Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinken unterwegs

Jena (ots)

Montagmorgen meldeten Zeugen zwei Schmierereien in Jena. Zum einen sprühten Unbekannte an einer Hauswand in der Zwätzengasse mehrere Schriftzüge in den Farben Weiß, Gold und Schwarz. Das Abmaß beläuft sich auf ca. 2 x 12 Meter. Ebenfalls beschmiert wurde ein Schulgebäude in der Emil-Wölk-Straße. Mit ähnlichen Abmaßen wie in der Zwätzengasse wurden auch Buchstaben- aber auch Zahlenkombinationen in roter, schwarzer, blauer und silberner Farbe gesprüht. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen.

