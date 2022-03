Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Technik aus Schule entwendet

Jena (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Schulgebäude in der Erich-Kuithan-Straße. Hier entwendeten die Langfinger einen Laptop sowie eine Tastatur im Gesamtwert von knapp 800,- Euro. Wie die Täter in das Objekt kamen, ist aktuell noch nicht geklärt. Sachschaden konnte keiner festgestellt werden. Den Diebstahl bemerkte am Montagvormittag der Schulleiter, welcher die Polizei informierte.

