Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Bereits am Montag (21.02.2022), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Sattelzug die Bundesstraße von Wildetaube in Richtung Weida. Ein herunterhängender Spanngurt beschädigte zwischen Tankstelle Wildetaube und Teichwitz mehrere Leitpfosten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug, bei dem es sich um einen Sattelzug mit gelben Sattel, und Eilenburger Kennzeichen handeln soll, an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

