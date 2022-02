Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb in Kleingarten

Altenburg (ots)

Altenburg: Nachdem der Polizei am gestrigen Tag (24.02.2022) mitgeteilt wurde, dass sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Garten in der Gartenanlage "Friedenshöhe" in der Gerhart-Hauptmann-Straße verschaffte, leiteten die Altenburger Beamten die Ermittlungen ein. Der Täter stahl dabei aus dem Garten eine dort aufgestellte Videokamera und entkam unerkannt. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0, bei der PI Altenburger Land zu melden.

