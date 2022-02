Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuer in leerstehenden Gebäude

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr und Polizei kamen am 24.02.2022, gegen 16:45 in der Wettiner Straße zum Einsatz, da es in einem leestehenden Haus zum Brand gekommen war. Es stellte sich heraus, dass mehrere Holzbretter in dem Haus in Brand gerieten. Seitens der Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Brandgeschehen und sucht nach Zeugen die Hinweise zur Brandentstehung geben können.

