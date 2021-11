Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gelegenheit genutzt - Täter stiehlt Wertsachen aus offenstehendem Haus an der Meller Straße

Osnabrück (ots)

Als der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der "Meller Straße", unweit der "Pferdestraße", am Montagvormittag (10.30 Uhr - 11.00 Uhr) das Haus verließ, um das Laub auf der Straße wegzufegen, nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und begab sich in das offenstehende Objekt. Da auch die Wohnung des Mannes geöffnet war, nahm der Dieb Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte an sich und verließ das Gebäude in unbekannte Richtung. Der Täter soll etwa 170 cm groß sein, einen Kapuzenpullover und eine Jeans getragen haben. Hinweise erbittet die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115.

