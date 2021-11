Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruchversuch in Hollage

Osnabrück (ots)

Montagmorgen, in der Zeit von 05.20 Uhr bis 08.00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Wohnhaus im "Reiterweg" zu schaffen. Die Täter manipulierten am Türschloss des Hauses unweit der "Hollager Straße". Glücklicherweise gelangen die Täter aber nicht ins Innere, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtungen flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Wallenhorst unter 05407/857000 oder 05461/915300 entgegen.

